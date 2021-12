Ballando con le stelle, la conduttrice non si era mai sentita così felice: “Che dire, evviva…” – VIDEO (Di domenica 12 dicembre 2021) La bionda conduttrice ha mandato un messaggio a tutti gli appassionati del talent, parlando di alcuni momenti veramente magici. Ballando con le stelle è sempre una garanzia nel palinsesto di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 12 dicembre 2021) La biondaha mandato un messaggio a tutti gli appassionati del talent, parlando di alcuni momenti veramente magici.con leè sempre una garanzia nel palinsesto di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - emilio05714955 : RT @SADIComic: Sono l' unico qui che non ha mai visto una puntata di Ballando con le stelle Gfvip e anche Montalbano? - AnnaZ40851599 : @Ballando_Rai @mietta_official @MaykelFonts76 Ingiustamente penalizzata per cose che con il ballo non c'entrano nul… -