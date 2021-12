“Babbo Natale, portaci la nostra scuola!” La lettera dei bambini della primaria di Cividino (Di domenica 12 dicembre 2021) Castelli Calepio. Per i bambini le vacanze di Natale sono il tempo del riposo, dei regali da scartare, dei momenti felici da trascorrere insieme alle persone a cui si vuole bene. Sono il tempo dei compiti anche, ma soprattutto del desiderio che il rientro in classe arrivi il più tardi possibile. Tranne, però, se nella tua classe non ci torni da un anno e mezzo. È il caso dei bambini della primaria di Cividino, che da settembre del 2020 attendono la consegna della loro scuola – sottoposta a lavori di ristrutturazione – e che per questa ragione quest’anno chiedono a Babbo Natale un regalo particolare. “Caro Babbo Natale, quest’anno voglio farti una richiesta diversa dal solito: vorrei tornare nella mia ... Leggi su bergamonews (Di domenica 12 dicembre 2021) Castelli Calepio. Per ile vacanze disono il tempo del riposo, dei regali da scartare, dei momenti felici da trascorrere insieme alle persone a cui si vuole bene. Sono il tempo dei compiti anche, ma soprattutto del desiderio che il rientro in classe arrivi il più tardi possibile. Tranne, però, se nella tua classe non ci torni da un anno e mezzo. È il caso deidi, che da settembre del 2020 attendono la consegnaloro scuola – sottoposta a lavori di ristrutturazione – e che per questa ragione quest’anno chiedono aun regalo particolare. “Caro, quest’anno voglio farti una richiesta diversa dal solito: vorrei tornare nella mia ...

