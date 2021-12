Avellino, Carriero: “Tre punti fondamentali, ora testa al Foggia” (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Non è stata una partita bella ma il campo non lo consentiva. Siamo stati però cinici e affamati. Abbiamo subito la Vibonese negli ultimi dieci minuti. Erano importanti i tre punti per onorare l’anniversario dell’Avellino e ci siamo riusciti”. Parla così nel post gara il match winner, Giuseppe Carriero. “Abbiamo superato l’esame alla grande – ammette – Non era semplice su un campo del genere. Siamo rimasti sempre sul pezzo, anche se potevamo chiuderla prima”. All’orizzonte la sfida contro il Foggia: “Sarà una bella sfida – conclude – Conosciamo la rivalità tra le tifoserie e sono convinto che sarà una partita molto combattuta. Vogliamo i tre punti per poi goderci le festività natalizie”. Avellino, minimo sforzo e massimo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Non è stata una partita bella ma il campo non lo consentiva. Siamo stati però cinici e affamati. Abbiamo subito la Vibonese negli ultimi dieci minuti. Erano importanti i treper onorare l’anniversario dell’e ci siamo riusciti”. Parla così nel post gara il match winner, Giuseppe. “Abbiamo superato l’esame alla grande – ammette – Non era semplice su un campo del genere. Siamo rimasti sempre sul pezzo, anche se potevamo chiuderla prima”. All’orizzonte la sfida contro il: “Sarà una bella sfida – conclude – Conosciamo la rivalità tra le tifoserie e sono convinto che sarà una partita molto combattuta. Vogliamo i treper poi goderci le festività natalizie”., minimo sforzo e massimo ...

