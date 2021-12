Auto elettriche, in arrivo gli incentivi dal governo: ecco da quando (Di domenica 12 dicembre 2021) In arrivo gli incentivi dal governo per l’acquisto di Auto elettriche: l’ecobonus potrebbe scattare davvero presto. ecco le possibili date Il governo è a lavoro in questi giorni per mettere a punto tante strategie per il 2022, soprattutto in tema di incentivi in vari settori. Tra questi c’è sicuramente quello sulle Auto elettriche, settore da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 12 dicembre 2021) Inglidalper l’acquisto di: l’ecobonus potrebbe scattare davvero presto.le possibili date Ilè a lavoro in questi giorni per mettere a punto tante strategie per il 2022, soprattutto in tema diin vari settori. Tra questi c’è sicuramente quello sulle, settore da L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Kapparar1 : RT @DoraliceGuadag1: Gran parte dell’inquinamento atmosferico mondiale è causato da 20 multinazionali e voi rompete le palle a noi cittadin… - LFacciato : @AurelioToro Con tutta la buona volontà...ma ad esclusione dei prodotti alimentari che abbiamo in Italia? Nemmeno p… - FabianoVenuti : RT @dariodivico: Querzè - «Entro il 2035 stop a produzione di auto con motore termico». L’Italia si adegua alla norma Ue - STABILOBOSS1969 : In futuro solo auto elettriche. Le nostre auto a benzina o diesel verranno ritirate dal circo Togni e usate per il… - due_di : @ConteZero76 @CarloStagnaro @CarloAmenta1 Beh se vivevi in Norvegia dal prossimo anno avresti potuto acquistare SOL… -