AUSTRALIA, IL POPOLO INSORGE CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI (Di domenica 12 dicembre 2021) Decine di migliaia di persone si sono radunate per protestare CONTRO L’OBBLIGO VACCINALE Covid nelle città di tutta l’AUSTRALIA, dopo che le autorità regionali hanno reso obbligatoria l’inoculazione per una vasta platea di dipendenti. A Melbourne, domenica i manifestanti si sono radunati davanti al parlamento locale, marciando per il centro della città e bloccando il … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Decine di migliaia di persone si sono radunate per protestareCovid nelle città di tutta l’, dopo che le autorità regionali hanno reso obbligatoria l’inoculazione per una vasta platea di dipendenti. A Melbourne, domenica i manifestanti si sono radunati davanti al parlamento locale, marciando per il centro della città e bloccando il … proviene da Database Italia.

Advertising

giorgio757 : RT @LorisGary3: Che Paese e popolo di??ke siamo noi italiani!!L'acqua in eccesso nelle dighe viene gettata in mare e manca nelle case.Cosa c… - glsancisi : RT @LorisGary3: Che Paese e popolo di??ke siamo noi italiani!!L'acqua in eccesso nelle dighe viene gettata in mare e manca nelle case.Cosa c… - sciantokescia : RT @LorisGary3: Che Paese e popolo di??ke siamo noi italiani!!L'acqua in eccesso nelle dighe viene gettata in mare e manca nelle case.Cosa c… - SlevinPollaK888 : RT @LorisGary3: Che Paese e popolo di??ke siamo noi italiani!!L'acqua in eccesso nelle dighe viene gettata in mare e manca nelle case.Cosa c… - ivic00633480 : RT @LorisGary3: Che Paese e popolo di??ke siamo noi italiani!!L'acqua in eccesso nelle dighe viene gettata in mare e manca nelle case.Cosa c… -

Ultime Notizie dalla rete : AUSTRALIA POPOLO Raikkonen: l'ultimo omaggio della Ferrari è un modellino ... il GP in Australia , disputato il 18 marzo. Le qualifiche videro un acceso confronto tra Raikkonen ... Raikkonen sbaragliò i pronostici, facendo gioire un popolo intero. Contestualmente, il Cavallino ...

Impero francese: referendum in Nuova Caledonia, Parigi vince ... il primo popolo, e i Caldoche., cioè i discendenti dei colonizzatori francesi, di origine europea. ... per poterlo consegnare direttamente a USA e Australia...

Gli Emirati Arabi Uniti sono il più grande partner commerciale dell'Australia in Medio Oriente: il commissario generale McGowan Agenzia stampa degli Emirati ... il GP in, disputato il 18 marzo. Le qualifiche videro un acceso confronto tra Raikkonen ... Raikkonen sbaragliò i pronostici, facendo gioire unintero. Contestualmente, il Cavallino ...... il primo, e i Caldoche., cioè i discendenti dei colonizzatori francesi, di origine europea. ... per poterlo consegnare direttamente a USA e...