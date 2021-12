Atreju | protagonisti i conservatori europei | i nostri valori al centro della sfida | con Giorgia Meloni protagonista

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Piazza Risorgimento è gremita: una marea umana arrivata di buon mattino inonda lo spazio presidiato dalla cittadi. Una fila, nutrita ma composta, attende di entrare nella sala congressi dove è prevista la presentazione del “Manifesto dei”. E allora, uno ad uno, introdotti dal presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani. Chi in presenza. Chi in collegamento online, salgono sul palcokermesse di FdI: Radoslaw Fogiel (vice presidente ECR Party e segretario per i rapporti internazionali del partito polacco Diritto e Giustizia). Jorge Buxadé (vice presidente ECR Party, vice presidente del partito spagnolo VOX e capo delegazione al Parlamento europeo). ?James Wharton (membroCamera dei Lord, esponente dei Tories britannici e responsabile...