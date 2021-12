Atreju 2021, l'affondo di Giorgia Meloni sul governo: "La sinistra usa il Covid per togliere la libertà" (Di domenica 12 dicembre 2021) Poi passa a parlare delle misure antiCovid: 'leggo che Mario Draghi vorrebbe mantenere le strutture per combattere il virus togliendo lo stato di emergenza. Allora si poteva fare! È quello che noi ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 dicembre 2021) Poi passa a parlare delle misure anti: 'leggo che Mario Draghi vorrebbe mantenere le strutture per combattere il virus togliendo lo stato di emergenza. Allora si poteva fare! È quello che noi ...

Advertising

AlienoGrigio17 : L'affondo di @GiorgiaMeloni sul governo ????: 'La sinistra usa il Covid per #toglierelalibertà'. Finalmente qualcuno… - fisco24_info : Meloni sulla corsa al Colle, 'la pacchia è finita, no ai compromessi': La leader di Fratelli d'Italia alla festa di… - Gandalf1948 : RT @tempoweb: Sul palco di #Atreju21 #GiorgiaMeloni avverte #Draghi 'Ecco chi sarà il nostro Capo dello Stato' ?? - FratellidItalia : RT @tempoweb: Sul palco di #Atreju21 #GiorgiaMeloni avverte #Draghi 'Ecco chi sarà il nostro Capo dello Stato' ?? - FratellidItalia : RT @leggoit: Atreju 2021, l'intevento finale di Giorgia Meloni in diretta streaming -