Atletica | Nadia Battocletti | “Non vedo l’ora che arrivino i Mondiali | sono cresciuta mentalmente”

(Di domenica 12 dicembre 2021)in corso a Dublino gli Europei di cross under 23, con l’azzurrache si è imposta dopo i successi consecutivi nella manifestazione under 20, conquistando inoltre la medaglia d’oro anche nella competizione a squadre, a seguito dei piazzamenti delle compagne, con Anna Arnaudo sesta, di Giovanna Selva undicesima, Sara Nestola 33esima, Ludovica Cavalli 36esima, Michela Moretton 48esima. “In questi mesi miallenata molto bene – ha detto, nelle parole riportate dal sito FIDAL – oggi è stata dura, c’erano ragazze molto forti con caratteristiche simili alle mie. Abbiamo trovato un percorso che ritengo il più tosto degli ultimi anni, durante la corsa ho dovuto mettere in atto tutte le mie tattiche, ho spesso indietreggiato per evitare di prendere troppo vento e ogni tanto ...

Saranno 39 gli italiani in gara per i sette titoli in palio; tra questi grande attesa per Yeman Crippa tra i seniores (bronzo due anni fa) e Nadia Battocletti tra le under 23 (due volte vincitrice ... UNDER 23 FEMMINILE: Anna Arnaudo Nadia Battocletti Ludovica Cavalli Michela Moretton Sara Nestola Giovanna Selva