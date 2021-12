Atletica, Europei cross: Yeman Crippa costretto al ritiro, era in lotta per il podio. Vince Jakob Ingebrigtsen (Di domenica 12 dicembre 2021) Yeman Crippa è stato sfortunatissimo agli Europei 2021 di cross e non è riuscito a terminare la gara. Un peccato, perché l’azzurro era nel gruppetto di quattro atleti che si stava giocando il podio della rassegna continentale di corsa campestre. Un problema al fianco destro ha impedito al nostro portacolori di battagliare per le medaglie e lo ha costretto al ritiro poco dopo il settimo chilometro sui dieci previsti. L’azzurro ha alzato bandiera bianca con tanto amaro in bocca, perché era in forma eccellente e aveva tutte le carte in regola per mettersi un alloro al collo dopo l’argento conquistato due anni fa a Lisbona. Sui pratoni di Dublino (Irlanda), dove le condizioni meteo non erano proibitive (temperatura di 9 °C) e dove il tracciato in falsopiano era ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)è stato sfortunatissimo agli2021 die non è riuscito a terminare la gara. Un peccato, perché l’azzurro era nel gruppetto di quattro atleti che si stava giocando ildella rassegna continentale di corsa campestre. Un problema al fianco destro ha impedito al nostro portacolori di battagliare per le medaglie e lo haalpoco dopo il settimo chilometro sui dieci previsti. L’azzurro ha alzato bandiera bianca con tanto amaro in bocca, perché era in forma eccellente e aveva tutte le carte in regola per mettersi un alloro al collo dopo l’argento conquistato due anni fa a Lisbona. Sui pratoni di Dublino (Irlanda), dove le condizioni meteo non erano proibitive (temperatura di 9 °C) e dove il tracciato in falsopiano era ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross, Battocletti oro under 23 a Dublino: 'In questi mesi mi sono allenata molto bene' - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross, Battocletti oro under 23 a Dublino: 'In questi mesi mi sono allenata molto bene' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross, Battocletti oro under 23 a Dublino: 'In questi mesi mi sono allenata molto bene' - apetrazzuolo : Atletica, Europei cross, Battocletti oro under 23 a Dublino: 'In questi mesi mi sono allenata molto bene' - napolimagazine : Atletica, Europei cross, Battocletti oro under 23 a Dublino: 'In questi mesi mi sono allenata molto bene' -