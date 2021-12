Atletica, Europei cross 2021: Crippa si ritira nel finale mentre lottava per il podio (Di domenica 12 dicembre 2021) Yeman Crippa esce di gara ad un giro e mezzo dal termine della gara degli Europei di cross 2021 di Atletica in corso a Dublino. L’azzurro si è dovuto ritirare a causa di un dolore improvviso all’altezza del fegato, come ha raccontato lui stesso al sito della Fidal; Crippa si trovava in piena lotta per il podio, dopo otto chilometri ben condotti sempre nel gruppo di testa. A vincere la gara è stato il norvegese Jakob Ingebrigsten con il tempo di 30:15, davanti al turco Aras Kaya (argento in 30:29) e al francese Jimmy Gressier (bronzo in 30:34). È norvegese anche la vincitrice del titolo assoluto al femminile: Karoline Bjerkeli Grovdal chiude davanti a tutte in 26:34. Seconda la svedese Meraf Bahta (26:44), terza la tedesca Alina Reh (26:53). Per quanto ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Yemanesce di gara ad un giro e mezzo dal termine della gara deglididiin corso a Dublino. L’azzurro si è dovutore a causa di un dolore improvviso all’altezza del fegato, come ha raccontato lui stesso al sito della Fidal;si trovava in piena lotta per il, dopo otto chilometri ben condotti sempre nel gruppo di testa. A vincere la gara è stato il norvegese Jakob Ingebrigsten con il tempo di 30:15, davanti al turco Aras Kaya (argento in 30:29) e al francese Jimmy Gressier (bronzo in 30:34). È norvegese anche la vincitrice del titolo assoluto al femminile: Karoline Bjerkeli Grovdal chiude davanti a tutte in 26:34. Seconda la svedese Meraf Bahta (26:44), terza la tedesca Alina Reh (26:53). Per quanto ...

Advertising

RaiSport : ?? #Atletica #Europeicross, #Battocletti oro ?? under 23 a #Dublino Altro titolo per l'#azzurra, l'#Italia vince anch… - sportface2016 : #Atletica, Europei di cross 2021: #Crippa si ritira nel finale mentre lottava per il podio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross: vince Ingebrigtsen, problema fisico per l'azzurro Crippa - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross: vince Ingebrigtsen, problema fisico per l'azzurro Crippa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Europei cross: vince Ingebrigtsen, problema fisico per l'azzurro Crippa -