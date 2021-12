Atalanta | tre punti da Scudetto | Miranchuk e Koopmeiners ribaltano il Verona

(Di domenica 12 dicembre 2021). Al termine di una gara durissima e in bilico fino al 90?, l’porta a casa trefondamentali dallo stadio Bentegodi di, superando i padroni di casa 2-1. Decisive le reti di(37?) e(62?, con deviazione dell’ex Tameze), cheil vantaggio iniziale del solito Simeone (22?), al dodicesimo centro stagionale. I bergamaschi salgono così a quota 37in classifica, momentaneamente al terzo posto in attesa delle partite di Inter e Napoli. Il Milan – primo, ma che potrebbe essere superato stasera dai cugini nerazzurri – dista soli due. Una vittoria pesante per la classifica e il morale, dopo la delusione rimediata in Champions League.

Tudor(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, ... Ma il Toro resiste agli assalti finali e porta a casapunti. Il tabellino di Torino - Bologna ...Sesta vittoria consecutiva dell'Atlanta in trasferta, record storico per la Dea che contro il Verona porta a casa i tre punti in rimonta per 2-1. La sblocca al 22' Simeone, riporta la parità Miranchuk ...È domenica e la domenica è del calcio. Anzi, è del campionato. Anzi, di più: da qualche stagione è anche dell'Atalanta. E del suo gioco ...