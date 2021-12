Atalanta, sesta vittoria di fila in trasferta: non era mai successo nella storia della Dea (Di domenica 12 dicembre 2021) Con il successo contro il Verona, l’Atalanta ha vinto la sesta partita di fila in trasferta: non era mai successo nella storia della Dea Koopmeiners e Miranchuk hanno ribaltato l’Hellas Verona di Tudor, regalando all’Atalanta la sesta vittoria di fila in trasferta in Serie A. 6 – Per la prima volta nella sua storia, l’Atalanta ha vinto sei trasferte di fila in #SerieA. Conquistatori.#VeronaAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 12, 2021 Come riporta Opta, non era mai successo che i bergamaschi collezionassero sei vittorie di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Con ilcontro il Verona, l’ha vinto lapartita diin: non era maiDea Koopmeiners e Miranchuk hanno ribaltato l’Hellas Verona di Tudor, regalando all’ladiinin Serie A. 6 – Per la prima voltasua, l’ha vinto sei trasferte diin #SerieA. Conquistatori.#Verona— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 12, 2021 Come riporta Opta, non era maiche i bergamaschi collezionassero sei vittorie di ...

