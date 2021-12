Atalanta, Muriel diventa un caso: possibile partenza per il colombiano (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Atalanta e Muriel potrebbero dirsi addio: il colombiano non è contento del poco utilizzo e potrebbe fare le valigie già a gennaio Muriel è scontento in questa parte di stagione del suo utilizzo e diventa un caso. Il colombiano potrebbe anche partire a gennaio alla ricerca di maggiore spazio. L’Atalanta, dal canto suo, non vorrebbe privarsene ma ci sarà da capire quale sarà la vera volontà del giocatore. La valutazione dell’attaccante attualmente si aggira attorno ai 20 milioni di euro. A riferirlo è il Corriere di Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) L’potrebbero dirsi addio: ilnon è contento del poco utilizzo e potrebbe fare le valigie già a gennaioè scontento in questa parte di stagione del suo utilizzo eun. Ilpotrebbe anche partire a gennaio alla ricerca di maggiore spazio. L’, dal canto suo, non vorrebbe privarsene ma ci sarà da capire quale sarà la vera volontà del giocatore. La valutazione dell’attaccante attualmente si aggira attorno ai 20 milioni di euro. A riferirlo è il Corriere di Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

