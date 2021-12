Atalanta, Gasperini: 'I ragazzi hanno mostrato forza e umiltà' (Di domenica 12 dicembre 2021) VERONA - L' Atalanta fa ancora festa e ora sogna in grande. Tre punti anche in casa del Verona , dopo la vittoria per 2 - 1 firmata Miranchuk - Koopmeiners , che proietta i nerazzurri a - 2 dal Milan ,... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 dicembre 2021) VERONA - L'fa ancora festa e ora sogna in grande. Tre punti anche in casa del Verona , dopo la vittoria per 2 - 1 firmata Miranchuk - Koopmeiners , che proietta i nerazzurri a - 2 dal Milan ,...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli ???? scelti da Mister Gasperini per #NapoliAtalanta! ?? Nerazzurri ???????? ???????? here! Presented by @Plus500… - beinsports_FR : ?? #ClubbeINEurope ????? Gian Piero Gasperini, le sorcier de l'Atalanta - OptaPaolo : 2000 - Oggi sono 2000 giorni consecutivi che Gian Piero Gasperini è alla guida dell'Atalanta: tra gli allenatori di… - Eurosport_IT : Gasp predica calma dopo #VeronaAtalanta - glooit : Calcio: Gasperini,per l'Atalanta non facile vincere a Verona leggi su Gloo -