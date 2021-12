ASCOLTITV 11 DICEMBRE 2021 | BALLANDO CON LE STELLE | BAGLIONI UÀ | IL GRINCH | LINEA BIANCA | VERISSIMO | ITALIASÌ

(Di domenica 12 dicembre 2021) ASCOLTI TV 11· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Tg1 ore 8 – xInFamiglia – xBuongiorno Benessere – xFunerale Lina Wertmüller – xVerde: Il Caffè – xVerde Life (13.10) – xTg1 – xDedicato – x– xA Sua Immagine – x! – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xTutti in Pista – xCon Le– x x x xPremio Louis Braille – x Tg5 ore 8 – xX-Style – xYellowstone – xMagnifica Italia – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUna Vita – v. netto– x– xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – xUà: Uomo di Varie Età – x x x ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV DICEMBRE

Comunque può essere che finisca acome doveva essere. Hanno davvero le palle di confermare ... a stento raccoglie 3 milioni di telespettatori e il 19% di share? #SCHERIACASA #? ...Comunque può essere che finisca acome doveva essere. Hanno davvero le palle di confermare ... a stento raccoglie 3 milioni di telespettatori e il 19% di share? #SCHERIACASA #? ...Ascolti tv 11 dicembre 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 10 dicembre, in TV su Sky. Film drammatico da vedere stasera in tv. . Gomorra – Stagione finale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Ultima stagione del ...