Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 11 dicembre 2021

(Di domenica 12 dicembre 2021)tv: idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent show danzereccio Ballando con le Stelle ha totalizzato 4097 spettatori (share 24.57%); su Canale5 lo show di Claudio Baglioni Uà – Uomo di varie età ha avuto 2230 spettatori (share 13.43%). Su Italia1 il film Il Grinch ha ottenuto 1257 spettatori (5.76%); su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno intrattenuto 1026 spettatori (4.50%) il primo e 1092 (4.92%) il secondo; su Rai3 la puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta ha portato a casa 959 spettatori (4.97%); su Rete4 il film Agente 007 – Bersaglio Mobile ha portato a casa ...

Uà - Uomo di varie età raccoglie ancoranon soddisfacenti, ma non tracolla del tutto ... Di seguito tutti irelativi alla prima serata: Rai 1 " Ballando con le Stelle 16 ha raccolto 4.097.Gli altriAuditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti in prima serata ieri 11 ... La7 Versailles : Tv8 Un Natale da Cenerentola : Nove Erba storia di un massacro :tv 11 ...Numeri da record per Ballando con le stelle che doppia Claudio Baglioni: Milly Carlucci si gode la vittoria al sabato sera di Rai 1 ...Ascolti tv e share del prime time di sabato 11 dicembre 2021 – Milly Carlucci, alla guida di Ballando con le Stelle (Rai Uno), conquista a mani basse la prima serata, staccando drasticamente Claudio ...