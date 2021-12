Ascolti Tv 11 dicembre | Carlucci e Bellucci travolgono Baglioni “Ballando” 24 | 6% e 20 | 7% | per “Uà” solo il 13 | 4% Il Grinch batte Tozzi

Leggi su tvzoom

(Di domenica 12 dicembre 2021): ucci ucci ed è straflop perSabato tv diverso dagli altri, ma non troppo, quello dell’11, con in primo piano la seconda sfida tracon le stelle su Rai1 e la nuova puntata di Uà -Uomo di varie età su Canale 5. Sette giorni prima aveva vinto nettamente l’ammiraglia pubblica, consacrando come flop il costoso e sfavillante prodotto made in Cologno. Lo show condotto da Millyaveva avuto 4,395 milioni ed il 19,4% contutti in pista e poi 3,8 milioni ed il 23,4% concon le stelle. Quello – ambiziosissimo e ricco di ospiti – di Claudio, si era fermato a 2,3 milioni di spettatori ed il 14,3%.Ma torniamo alla serata di ieri in tv. Il resto dell’offerta? I telefilm polizieschi su Rai2, dopo ...