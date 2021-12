Arisa agita il décolleté | fuori tutto sotto gli occhi di Vito Coppola e la Carlucci | Ballando vietato ai minori | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) "Questo è sex appeal puro". Anche Millydeve "inchinarsi" di fronte alla carica erotica di. In coppia con, la 39enne cantante abruzzese incendia la serata dicon le stelle, su Rai1, con una performance ad altissimo livello ormonale. Merito del look da odalisca sexy, abbinata allo storico pezzo di Britney Spears Toxic. La danza del ventre di, ombelico scoperto e scollatura abissale, è da antologia mediorientale.se la ride, non riuscendo a contenere l'esuberanza della partner. In scena, i due si sono scatenati con un sudatissimo, appassionato passo a due molto "fisico", come tradizione e coreografia impongono. Strusciamenti, mani che scorrono sui fianchi, carezze furtive, labbra ...