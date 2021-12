Anticipazioni Verissimo | puntata del 12 Dicembre | per la prima volta insieme ci sarà una coppia amatissima

Leggi su cityroma

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ledelladidi Domenica 12prevedono unaricca di ospiti: ci saranno anche loro. Nuova edizione die nuove ed incredibili novità! Oltre al fatto che, per lain assoluto, lo show di Silvia Toffanin non va in onda soltanto il Sabato, come consueto, ma anche L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.