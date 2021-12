Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Susana Scopre che Armando si è Sposato! (Di domenica 12 dicembre 2021) Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: dopo essere partito per andare in guerra, Armando dà poche notizie di sé. Da un giornale, però, Susana apprende che si marito si è risposato, diventando bigamo… Ad Una Vita ci si può sempre aspettare di tutto anche per quanto riguarda le coppie più solide, ed ormai questo è stato imparato dai telespettatori. È proprio quello che accadrà ad Armando e Susana, che avranno una forte crisi dopo un gesto imprevisto dell’uomo. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Armando si è sposato con un’altra donna! Nelle Puntate dell’ultima stagione di Una ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 12 dicembre 2021)Una: dopo essere partito per andare in guerra,dà poche notizie di sé. Da un giornale, però,apprende che si marito si è risposato, diventando bigamo… Ad Unaci si può sempre aspettare di tutto anche per quanto riguarda le coppie più solide, ed ormai questo è stato imparato dai telespettatori. È proprio quello che accadrà ad, che avranno una forte crisi dopo un gesto imprevisto dell’uomo. Ecco che cosa sta per succedere.Unasi è sposato con un’altra donna! Nelledell’ultima stagione di Una ...

