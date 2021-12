Anticipazioni Beautiful puntate dal 13 al 18 dicembre 2021 | la furia omicida di Thomas

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nelledal 13 al 18della soap opera americanavedremooramai fuori di senno. A tal proposito il giovane realizzerà di essere pronto ad uccidere.dal 13 al 15: la preoccupazione di Liam Liam scopre cheha in camera sua un manichino con le sembianze di Hope con cui parla in maniera regolare. Questa scena lo inquieta a tal punto che decide di intervenire. Così corre da Hope per farle capire che deve stare assolutamente lontana da lui. E’ evidente che il ragazzo non ci sta più con la testa!dal 16 al 18...

, la scoperta shock di Liam: non crederà ai suoi occhi; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera. Colpi di scena a non finire in quel di Los Angeles. La trama di ...Leamericane , invece, ci svelano che i due dovranno fare i conti con il ritorno dei loro ex, Deacon e Taylor !