Anna Tatangelo per la prima volta con il nuovo compagno ed il figlio! (Di domenica 12 dicembre 2021) Anna Tatangelo si mostra per la prima volta con il nuovo compagno ed il figlio: i tre si divertono insieme in vista delle vacanze natalizie. In quest’ultimo periodo è iniziata una vera e propria vita per Anna Tatangelo, che abbiamo avuto modo di conoscere sin da giovanissima, considerato il suo precoce esordio sulle scene musicali. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 12 dicembre 2021)si mostra per lacon iled il figlio: i tre si divertono insieme in vista delle vacanze natalizie. In quest’ultimo periodo è iniziata una vera e propria vita per, che abbiamo avuto modo di conoscere sin da giovanissima, considerato il suo precoce esordio sulle scene musicali. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Marika37869831 : Ah ma #lda non è il figlio di Anna tatangelo… - Luca_zone : RT @Paoliciousss: Il sogno se a giudicare questa prova di LDA ci fosse stata Anna Tatangelo #Amici21 - ladrodifiorix : RT @supereroetv: ma quindi LDA è cresciuto con Anna Tatangelo come matrigna? #Amici21 - supereroetv : ma quindi LDA è cresciuto con Anna Tatangelo come matrigna? #Amici21 - antodag_ : RT @Paoliciousss: Il sogno se a giudicare questa prova di LDA ci fosse stata Anna Tatangelo #Amici21 -