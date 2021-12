Anna Rice è morta nell’anno dell’annuncio della serie tv di Intervista col Vampiro

(Di domenica 12 dicembre 2021). La ladyletteratura dark che ha dato vita ad uno dei film più amati,col, si è spenta all’età di 80 anni proprioin cui i suoi romanzi stanno per diventaretv. La scrittsi è spenta nella sua casa di New Orleans a causa di alcune complicazioni dovute all’ictus che l’ha colpita. La confermasua morte è arrivata su Facebook dal figlio Christopher che in questi mesi ha lavorato duramente per permettere l’adattamento televisivo delle storie sul soprturale sexy che hanno incantato i lettori sin dal debutto del 1976 dicol. Il figlio di...

Nata come Howard Allen Frances O'Brien a New Orleans il 4 ottobre 1941, il figlio Christopher ricorda che la madre è scomparsa 19 anni dopo il marito, il poeta Stan, sposato nel 1961 e deceduto ...E' morta Anne, la ' Signora dei vampiri ': la scrittrice statunitense icona della letteratura dark aveva 80 anni. Con le sue 'Cronache dei Vampiri' e la saga dedicata alle streghe della famiglia Mayfair ha ...Anna Rice è morta all'età di 80 anni. La scrittrice americana si è spenta per le complicazioni dovute ad un ictus.La scrittrice americana Anne Rice, celebre autrice di Intervista col vampiro, di cui ha scritto anche la sceneggiatura per il celebre film degli anni Novanta, è morta all'età di 80 anni. A dare la not ...