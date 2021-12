ANFIA: la filiera automotive attacca il governo (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Italia si adegua alla “moda” europea di fermare l’auto endotermica, vietandone la produzione dal 2035. Tradendo in parte le promesse del ministro della transizione ecologica Cingolani, che aveva promesso un rinvio o almeno delle eccezioni. Alla notizia ha reagito duramente l’ANFIA, che con un comunicato stampa ha attaccato il governo. Supercar elettriche? Il ministro Cingolani Leggi su periodicodaily (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Italia si adegua alla “moda” europea di fermare l’auto endotermica, vietandone la produzione dal 2035. Tradendo in parte le promesse del ministro della transizione ecologica Cingolani, che aveva promesso un rinvio o almeno delle eccezioni. Alla notizia ha reagito duramente l’, che con un comunicato stampa hato il. Supercar elettriche? Il ministro Cingolani

Advertising

GianfrancoGasb1 : RT @dariodivico: Durissima presa di posizione di Anfia sulle scelte del governo per la filiera automotive - Staffetta : RT @dariodivico: Durissima presa di posizione di Anfia sulle scelte del governo per la filiera automotive - AugustoBisegna : RT @dariodivico: Durissima presa di posizione di Anfia sulle scelte del governo per la filiera automotive - marcobank_sy : RT @dariodivico: Durissima presa di posizione di Anfia sulle scelte del governo per la filiera automotive - SRubinato : RT @dariodivico: Durissima presa di posizione di Anfia sulle scelte del governo per la filiera automotive -