Andreazzoli in conferenza: "Il Napoli meritava di più. Siamo venuti qui per dimostrare a tutti una cosa"

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria per 1-0 sul Napoli di Spalletti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Abbiamo un gruppo di ragazzi che vogliono giocare e gioire insieme. Queste sono alcune delle componenti che poi ti porteranno ad avere una mentalità vincente.

Siamo venuti a Napoli per dimostrare a tutti che non siamo degli scappati di casa. Va detto che il Napoli meritava di più, specialmente nel finale di gara. Noi però non abbiamo concesso molte occasioni, eravamo quasi sempre in mischia. Siamo capaci a difendere bene".

