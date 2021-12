And Just Like That...: il finale del primo episodio manda in crisi le azioni di Peloton: ecco perché (Di domenica 12 dicembre 2021) Il finale shock della prima puntata di And Just Like That... ha mandato in crisi Peloto, l'azienda americana di attrezzature per esercizi, che si è vista costretta a rispondere sui social. Peloton, azienda produttrice di attrezzi per attività fisica, ha prontamente risposto al finale shock della prima puntata di And Just Like That..., il revival di Sex and the City. ! Al termine della prima puntata di And Just Like That..., Mr. Big muore dopo aver fatto intensa attività su una cyclette Peloton: quanto meno, sembrerebbe essere questa la sensazione provata dagli spettatori dello show. L'azienda americana, però, ha voluto dire la sua e ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilshock della prima puntata di And... hato inPeloto, l'azienda americana di attrezzature per esercizi, che si è vista costretta a rispondere sui social., azienda produttrice di attrezzi per attività fisica, ha prontamente risposto alshock della prima puntata di And..., il revival di Sex and the City. ! Al termine della prima puntata di And..., Mr. Big muore dopo aver fatto intensa attività su una cyclette: quanto meno, sembrerebbe essere questa la sensazione provata dagli spettatori dello show. L'azienda americana, però, ha voluto dire la sua e ha ...

