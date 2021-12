Amici, momento di commozione per LDA: la canzone gli ricorda il divorzio dei suoi genitori (Di domenica 12 dicembre 2021) Emozionante esibizione quella di LDA che oggi ad Amici ha cantato una cover ricordando il divorzio dei propri genitori. LDA, allievo della classe di canto di Amici 21, è stato protagonista di un momento molto emozionante durante la puntata di oggi. La cover che ha cantato gli ricorda una momento davvero intenso vissuto quando i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 12 dicembre 2021) Emozionante esibizione quella di LDA che oggi adha cantato una coverndo ildei propri. LDA, allievo della classe di canto di21, è stato protagonista di unmolto emozionante durante la puntata di oggi. La cover che ha cantato gliunadavvero intenso vissuto quando i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

NetflixIT : Due amici. Un momento nella storia. Un thriller di spionaggio come nessun altro. Monaco: sull’orlo della guerra, ne… - 1Dthanktoexist : RT @imrugiada: noi in questo momento: #Amici21 #amici #amici21 - imrugiada : noi in questo momento: #Amici21 #amici #amici21 - twitteip : Se sono risultata offensiva, esagerata con qualcuno mi scuso. A volte mi lascio trasportare dall'emozione del momen… - GioWinchester : Bene raga, è giunto il momento di salutarci, ci sentiamo il 15 sera. Ho letto che gira la post credit e ho l'ansia… -