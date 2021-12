AMICI | MARIA DE FILIPPI RITROVA SABRINA FERILLI E GIOVANNINO | NUOVE SFIDE PER GLI ALLIEVI

(Di domenica 12 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre, su Canale 5 alle ore 14:00,Deconduce il tredicesimo appuntamento con ““, il talent show più popolare del piccolo schermo giunto alla sua ventunesima edizione.I percorsi deglidel programma ideato e condotto daDeprendono sempre più forma tra duro lavoro,e tante emozioni.A seguirli e a valorizzare i loro talenti c’è la squadra di professori di canto e ballo formata da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro.Grazie ai loro insegnamenti alcunipotranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare i propri sogni in realtà.Anticipazioni– 12 dicembre 2021Ospite in studio ad ...

Dennis Fantina vinse come cantante la prima edizione di Amici nel 2001, quando il programma di Maria De Filippi era ancora intitolato "Saranno Famosi": ultimamente il pubblico di Rai 1 l'ha rivisto all'opera nel cast di Tale e quale show.