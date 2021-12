Amici, ‘botto’ in diretta: paura per Maria De Filippi, cosa è successo? (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un duo irresistibile quello che è apparso nella puntata odierna di Amici di Maria De Filippi. Una coppia che il pubblico ha già imparato amare. Nella puntata odierna del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, talent show tra i più amati in assoluto dal pubblico italiano, è stata ospite una coppia davvero irresistibile e Leggi su youmovies (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un duo irresistibile quello che è apparso nella puntata odierna didiDe. Una coppia che il pubblico ha già imparato amare. Nella puntata odierna del programma televisivodiDe, talent show tra i più amati in assoluto dal pubblico italiano, è stata ospite una coppia davvero irresistibile e

Advertising

RaiPlay : Partenza col botto per #IlGiovaneOld ?? Ospitoni della prima puntata: @BrunoriSas, @vasco_brondi, #Mobrici e, live… - ringetto65 : RT @aniello7779: Crozza: 'divido i no vax in tre categorie Chi ha paura Gli amici repubblichini E i complottisti' Condivido e ne aggiungo u… - aniello7779 : RT @aniello7779: Crozza: 'divido i no vax in tre categorie Chi ha paura Gli amici repubblichini E i complottisti' Condivido e ne aggiungo u… - Lully979 : RT @DrKing77: Grandissimi amici miei @FicarraePicone...nn vedo l'ora!!!!???? Iniziamo il 2022 col botto!?? - PaolaTacconi : RT @aniello7779: Crozza: 'divido i no vax in tre categorie Chi ha paura Gli amici repubblichini E i complottisti' Condivido e ne aggiungo u… -