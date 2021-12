Amici 21, puntata del 12/12/2021: Rea e Mattia Zenzola vincono la sfida, maglia sospesa per Cosmary Fasanelli (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ appena terminato il consueto appuntamento della domenica pomeriggio con Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Gli allievi della scuola hanno dovuto anche stavolta mettersi alla prova con esibizioni di canto e di ballo, al fine di avere conferma del proprio banco. Ospite in studio Il Pagante. Mattia Zenzola è stato il primo ad andare in sfida. L’allievo ha ballato un passo a due con Francesca Tocca, sulle note di Bamboleio. Mattia ha confermato la sua maglia. Subito dopo i ragazzi hanno dovuto affrontare la gara di cover. A giudicare le performance Sabrina Ferilli. La padrona di casa ha fatto entrare in studio Giovannino, l’antagonista dell’attrice romana in Tu Si Que Vales, scatenando l’ilarità dei presenti. Dopo si è entrati nel vivo del game. I ragazzi di ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ appena terminato il consueto appuntamento della domenica pomeriggio con, il talent show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Gli allievi della scuola hanno dovuto anche stavolta mettersi alla prova con esibizioni di canto e di ballo, al fine di avere conferma del proprio banco. Ospite in studio Il Pagante.è stato il primo ad andare in. L’allievo ha ballato un passo a due con Francesca Tocca, sulle note di Bamboleio.ha confermato la sua. Subito dopo i ragazzi hanno dovuto affrontare la gara di cover. A giudicare le performance Sabrina Ferilli. La padrona di casa ha fatto entrare in studio Giovannino, l’antagonista dell’attrice romana in Tu Si Que Vales, scatenando l’ilarità dei presenti. Dopo si è entrati nel vivo del game. I ragazzi di ...

