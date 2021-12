Amici 21: l’emozione di LDA durante il suo brano sul divorzio dei genitori (Di domenica 12 dicembre 2021) Amici 21. Nella puntata di oggi, 12 dicembre, gli allievi si sono esibiti con una cover, con la possibilità di scegliere un pezzo che rappresentasse un momento importante nella loro vita e di aggiungere delle barre al brano. Così ha fatto Luca D’Alessio, che ha dedicato una canzone ai suoi genitori, parlando del loro divorzio. Nella puntata di oggi, domenica 12 dicembre, i concorrenti di Amici 21 si sono esibiti portato un pezzo che rappresentasse un momento importante nella loro vita, con l’opportunità di inserire delle barre nel brano. (screenshot video)Così ha fatto Luca D’Alessio, figlio del celebre Gigi D’Alessio, entrato nella scuola con il nome d’arte LDA: Luca ha dedicato una canzone ai suoi genitori, parlando del loro ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021)21. Nella puntata di oggi, 12 dicembre, gli allievi si sono esibiti con una cover, con la possibilità di scegliere un pezzo che rappresentasse un momento importante nella loro vita e di aggiungere delle barre al. Così ha fatto Luca D’Alessio, che ha dedicato una canzone ai suoi, parlando del loro. Nella puntata di oggi, domenica 12 dicembre, i concorrenti di21 si sono esibiti portato un pezzo che rappresentasse un momento importante nella loro vita, con l’opportunità di inserire delle barre nel. (screenshot video)Così ha fatto Luca D’Alessio, figlio del celebre Gigi D’Alessio, entrato nella scuola con il nome d’arte LDA: Luca ha dedicato una canzone ai suoi, parlando del loro ...

