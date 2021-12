Amici 21, anticipazioni della tredicesima puntata: maglia sospesa per un’alunna (Di domenica 12 dicembre 2021) La tredicesima puntata di Amici 21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco le anticipazioni di quello che vedremo. La tredicesima puntata di Amici 21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: oggi a un'alunna sarà sospesa la maglia. Scopriamo dalle anticipazioni, diffuse dai portali Quellochetuttivoglionosapere e ilVicolodelleNews che in studio ci saranno come ospiti Riki che canterà l suo ultimo singolo, Scusa, Marco Mengoni, Sabrina Ferilli, che giudicherà la gara dei cantanti, e Giovannino, il disturbatore di Tu sì qui vales. Medaglia Oreo vinta da LDA per la terza settimana consecutiva. Prova Tim vinta da Mattia che ha ballato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladi21 andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14:00: ecco ledi quello che vedremo. Ladi21 va in onda oggi su Canale 5 alle 14:00. Il talent show di Maria De Filippi regalerà molte emozioni con ospiti e sfide: oggi a un'alunna saràla. Scopriamo dalle, diffuse dai portali Quellochetuttivoglionosapere e ilVicolodelleNews che in studio ci saranno come ospiti Riki che canterà l suo ultimo singolo, Scusa, Marco Mengoni, Sabrina Ferilli, che giudicherà la gara dei cantanti, e Giovannino, il disturbatore di Tu sì qui vales. Medaglia Oreo vinta da LDA per la terza settimana consecutiva. Prova Tim vinta da Mattia che ha ballato ...

