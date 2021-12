Amici 2021, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre (Di domenica 12 dicembre 2021) Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 12 dicembre Canale 5 Questo pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi. anticipazioni, concorrenti ed eliminati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 12 dicembre 2021)domenica 12Canale 5 Questo pomeriggio, domenica 12, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda una nuovadi, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte ledi oggi., concorrenti ed eliminati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in ...

