All Together Now Semifinale | anticipazioni e ospiti 12 dicembre 2021

ALL Together NOW Semifinale. Domenica 12 dicembre 2021 torna in prima serata su Canale 5 la quarta edizione dello show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 5 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con All Together Now – La musica è cambiata. Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite della puntata: Cristiano Malgioglio. Sul palco di All Together Now continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro ...

