All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Hunziker presenta la semifinale. Chi sono i cantanti (Di domenica 12 dicembre 2021) Michelle Hunziker continua a condurre il lungo viaggio verso la finale di All Together Now in programma settimana prossima. Il programma vivrà una tappa fondamentale in occasione della sua semifinale di domenica 12 dicembre 2021 quando i 4 puntuali giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone e tutto il muro di 100 giurati sancirà i talenti che strapperanno il pass per l’atto conclusivo dell’emozionante gara. Gli 8 concorrenti rimasti ancora nella gara di All Together now – La musica è cambiata andranno quindi alla ricerca della finale dello show che può consegnare loro il premio del valore di 100mila euro. Il programma torna in onda oggi domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa in compagnia del sempre l’attento muro e dei 4 giudici ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021)continua a condurre il lungo viaggio verso la finale di AllNow in programma settimana prossima. Il programma vivrà una tappa fondamentale in occasione della suadi domenica 12 dicembre 2021 quando i 4 puntuali giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone e tutto il muro di 100 giurati sancirà i talenti che strapperanno il pass per l’atto conclusivo dell’emozionante gara. Gli 8 concorrenti rimasti ancora nella gara di Allnow – Laandranno quindi alla ricerca della finale dello show che può consegnare loro il premio del valore di 100mila euro. Il programma torna in onda oggi domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa in compagnia del sempre l’attento muro e dei 4 giudici ...

Advertising

TinafromMars : Comunque stasera c'è ospite Gabbani ad All Together Now su Canale 5. Non so cosa canterà ma se canterà Spazio Tempo… - bubinoblog : GUIDA TV 12 DICEMBRE 2021: UNA DOMENICA TRA TELETHON, ALL TOGETHER NOW E CHE TEMPO CHE FA - raspa90 : RT @cheTVfa: #AllTogetherNow, 12 dicembre 2021 | ANTICIPAZIONI settima puntata - cheTVfa : #AllTogetherNow, 12 dicembre 2021 | ANTICIPAZIONI settima puntata - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda la semifinale di #AllTogetherNow condotto da @m_hunziker -