"All Together Now", anticipazioni e ospiti della semifinale (Di domenica 12 dicembre 2021) Domenica 12 dicembre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la semifinale di "All Together Now – La musica è cambiata". Alla guida del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. ospiti della puntata: i Boomdabash, Nek e Francesco Gabbani. Sul palco dello show continua la sfida tra gli 8 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad "All Together Now". Ogni volta che un componente ...

