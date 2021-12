Alessia Zecchini, chi è la campionessa italiana di apnea: tutti i record (Di domenica 12 dicembre 2021) Ecco carriera e vita privata di Alessia Zecchini, la 29enne che è scesa a 105 metri di profondità vincendo la competizione in Turchia. Alessia Zecchini è stata lo scorso 8 dicembre campionessa italiana in Turchia, a Kas, vincendo la medaglia nei Mondiali nella categoria di apnea. Con quell’impresa Zecchini ha vinto il 38° titolo Mondiale della sua carriera. Oggi la campionessa sarà ospite a “Kilimangiaro”, il programma di Rai 3 dedicato ai viaggi. POTREBBE INTERESSARTI: “Abusi su minore”: arrestato ex campione olimpico di nuoto Alessia Zecchini (fonte: Facebook)Alessia Zecchini è un’atleta romana che, nella terza giornata di gare del Mondiale di ... Leggi su ck12 (Di domenica 12 dicembre 2021) Ecco carriera e vita privata di, la 29enne che è scesa a 105 metri di profondità vincendo la competizione in Turchia.è stata lo scorso 8 dicembrein Turchia, a Kas, vincendo la medaglia nei Mondiali nella categoria di. Con quell’impresaha vinto il 38° titolo Mondiale della sua carriera. Oggi lasarà ospite a “Kilimangiaro”, il programma di Rai 3 dedicato ai viaggi. POTREBBE INTERESSARTI: “Abusi su minore”: arrestato ex campione olimpico di nuoto(fonte: Facebook)è un’atleta romana che, nella terza giornata di gare del Mondiale di ...

