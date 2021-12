Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasciano il Grande Fratello Vip: ecco il video che spazza via ogni dubbio (Di domenica 12 dicembre 2021) Domani sera i vipponi del Grande Fratello Vip comunicheranno ad Alfonso Signorini la loro decisione in merito al prolungamento del reality show: restare oppure andare via? A quanto pare Aldo Montano e Manuel Bortuzzo hanno già deciso cosa fare. Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasciano il Grande Fratello Vip Aldo Montano è stato chiaro fin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 12 dicembre 2021) Domani sera i vipponi delVip comunicheranno ad Alfonso Signorini la loro decisione in merito al prolungamento del reality show: restare oppure andare via? A quanto parehanno già deciso cosa fare.ilVipè stato chiaro fin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasciano il Grande Fratello Vip: ecco il video che spazza via ogni dubbio… - GJaccarino : RT @badgalvale: non riesco a smettere di ridere pensando al fatto che centovetrine pensi di aver fatto lo spettacolo dell’anno e invece que… - _cheerstolife_ : RT @badgalvale: non riesco a smettere di ridere pensando al fatto che centovetrine pensi di aver fatto lo spettacolo dell’anno e invece que… - mammolaele12 : RT @paranoiagirll: buongiorno io stamattina come aldo montano - karamelcomet : RT @badgalvale: non riesco a smettere di ridere pensando al fatto che centovetrine pensi di aver fatto lo spettacolo dell’anno e invece que… -