Agrigento | il primo appello del sindaco di Ravanusa dopo l’esplosione | “Un disastro | abbiamo bisogno di autobotti | pale e ruspe”

Advertising

comunicalonews : Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, è appena arrivato al Comune di Ravanusa (Agrigento) per un primo br… - drubald : RT @CorriereUmbria: +++ Tragedia di Ravanusa, il primo drammatico bilancio #sicilia #agrigento #ravanusa #gas #tragedia - CorriereUmbria : +++ Tragedia di Ravanusa, il primo drammatico bilancio #sicilia #agrigento #ravanusa #gas #tragedia… - ScrivoLibero : 'Comunico ai miei concittadini che lunedì incontrerò i vertici tecnici e amministrativi dell'AICA'. Lo annuncia il… - MarisaLevi1 : RT @interrisnews: Numerosi #volontari sono arrivati dal resto della provincia di #Agrigento per aiutare nei #soccorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento primo

Il Fatto Quotidiano

...le fiamme e poi scavare fra più di tre metri di detriti sono stati i vigili del fuoco di, ... Ilcittadino, fra le prime persone accorse, non ha perso tempo a chiedere aiuto tramite una ...Diversamente da quanto ipotizzato in unmomento, non ci sarebbero minori coinvolti: "Per ... Nel centro, che si trova a 50 minuti di auto dae a più di due ore da Palermo , la gente è ...Un'esplosione ha causato il crollo di almeno tre palazzine a Ravanusa (Agrigento). E, con il passare delle ore, si aggrava il bilancio di questa tragedia: quattro morti e ...È al momento di tre morti (un uomo e una donna) e sei dispersi il bilancio dell’esplosione che ieri sera ha distrutto quattro palazzine e ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa, paese di 10mila abitan ...