Agrigento, esplosione per fuga di gas distrugge 5 palazzine: tre morti e 6 dispersi. Italgas: “Nessuna segnalazione su perdite di gas” (Di domenica 12 dicembre 2021) I soccorittori sono al lavoro tra le macerie, con “la massima cautela”, in una corsa contro il tempo per provare a salvare le sei persone che ancora risultano disperse dopo l’esplosione che alle 20.30 di sabato ha distrutto cinque palazzine e ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa, paese di 10mila abitanti in provincia di Agrigento. Due edifici sono stati polverizzati, raccontano i presenti. Tre presone sono morte: Pietro Carmina, Enza Zagarrio e Liliana Minacori. Due donne (Giuseppa Montana e Rosa Carmina) sono state estratte vive dai resti della loro abitazione crollata e sono ricoverate in ospedale. Tra i dispersi c’è anche una donna incinta di 9 mesi. Le ore passano e da sotto le macerie non arrivano voci o altri segnali: “Questo non significa che abbiamo perso le speranze di trovare vivi” i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) I soccorittori sono al lavoro tra le macerie, con “la massima cautela”, in una corsa contro il tempo per provare a salvare le sei persone che ancora risultano disperse dopo l’che alle 20.30 di sabato ha distrutto cinquee ne ha danneggiate altre tre a Ravanusa, paese di 10mila abitanti in provincia di. Due edifici sono stati polverizzati, raccontano i presenti. Tre presone sono morte: Pietro Carmina, Enza Zagarrio e Liliana Minacori. Due donne (Giuseppa Montana e Rosa Carmina) sono state estratte vive dai resti della loro abitazione crollata e sono ricoverate in ospedale. Tra ic’è anche una donna incinta di 9 mesi. Le ore passano e da sotto le macerie non arrivano voci o altri segnali: “Questo non significa che abbiamo perso le speranze di trovare vivi” i ...

