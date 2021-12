Addio Santana | la palla corta più bella del tennis

Leggi su agi

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - C'è stato un tempo in cui ilspagnolo non era identificato con le botte da fondo campo. Anche perchè l'attacco da fondo campo non era poi cosi' diffuso. C'è stato uno spagnolo che prediligeva si' giocare da fondo ma con mano morbida, con tocco. Quel gioco da fondo che anche Nicola Pietrangeli giudicava come preparatorio all'attacco che poi doveva rivelarsi vincente. Quello spagnolo era Manolo, scomparso all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Uno che, forse più di Rod Laver rappresentò, in quegli anni Sessanta che si apprestavano a diventare favolosi, l'alter-ego di Nicola. I più giovani chissà quante volte hanno notato quel signore pacioso seduto in tribuna d'onore degli Slam. Per lo più seduto accanto allo stesso Pietrangeli che ora lo ricorda, commosso, come il fratello che non ha avuto. Madrileno doc, ...