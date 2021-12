Adani | “Il Napoli può non arrivare primo a dicembre | vi spiego”

(Di domenica 12 dicembre 2021)pensa che ilpuò nonper via dei numerosi assenti, ma a giugno di sicuro potrà essere in vetta L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Commenta per primo Nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport, Leleparla della lotta allo scudetto: 'L'Inter sembrerebbe favorita. Per come ci è arrivata lì ... contro ilha ...A seguire le parti salienti dell'intervista a, dove potete leggerla integralmente sull'... Non si è mai scomposta, contro ilha rischiato di andare a - 10 ed invece ha ribaltato risultato e ...Adani, sul Napoli. Daniele Adani, commentatore tecnico per Rai Sport, ha parlato del Napoli nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport: Adani: “Mi piace e rimane una ...Lele Adani alla Gazzetta dello Sport ha analizzato la corsa al titolo d’inverno che si concluderà mercoledì 22 dicembre e in prospettiva anche chi ha più chance di vincere il campionato. L'opinionista ...