Abu Dhabi | il finale in uno scatto | si placano gli animi | sarà ' leale' il duello fra Hamilton e Verstappen

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ? POOOOOLEEEE POSITION MAX ?? CAPOLAVORO RED BULL, MALE BOTTAS I RISULTATI ? - Eurosport_IT : SUPER MAAAAAAX ???? Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione (la 10ª nel 2021) e scatterà dav… - albertoslife : Francamente invidiando il meteo di Abu Dhabi - GFT78 : Spettacolo oggi: 9.30 1ª manche slalom M 10.30 superG F 12.00 Torino Basket a Trapani 13.00 2ª manche slalom M 14.0… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Nikita Mazepin non parteciperà questo pomeriggio al Gp di, ultima prova del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Yas Marina: il pilota russo è infatti risultato positivo al Covid . Ad annunciarlo il suo team, la Haas, spiegando che "...Il grande giorno è arrivato. Domani a Yas Marina, nella futuristica, si assegna il Campionato del Mondo di F1. Un duello come ai vecchi tempi. Achille contro Ettore. I greci contro i troiani, perché la battaglia all'ultimo assalto vedrà impegnate tutte le ...La Haas pochi minuti fa ha comunicato che Nikita Mazepin dopo aver effettuato un tampone è risultato positivo al COVID. Il russo quindi salterà il Gran Premio di Abu Dhabi, e la Haas schiererà in gara ...Nikita Mazepin non parteciperà questo pomeriggio al Gp di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Yas Marina: il pilota russo è infatti risultato positivo al Cov ...