“Abbiamo deciso”. Harry e Meghan, la frattura è completa: l’ultimo schiaffo alla Regina Elisabetta fa discutere (Di domenica 12 dicembre 2021) Harry e Meghan, con il Natale alle porte, la decisione sembra essere stata già presa. Le vicende della Royal Family continuano a restituire ancora colpi di scena. Infatti, nonostante la Regina Elisabetta II stia sperando di trascorrere le festività del Natale con la famiglia riunita, i Duchi di Sussex sembrano aver preso programmi del tutto diversi. Natale in famiglia? Sarebbe stato molto bello rivedere i reali riuniti intorno allo stesso tavolo. Questo, quando meno, il sogno di Sua Maestà, che pare non poter essere realizzato. Infatti a rivelare la notizia è stata una fonte vicina alla coppia che avrebbe rilasciato alcuni dettagli durante un’intervista per Ok!Magazine. Programmi diversi e sopratutto lontani dalla Corona per Harry e Meghan. Le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 dicembre 2021), con il Natale alle porte, la decisione sembra essere stata già presa. Le vicende della Royal Family continuano a restituire ancora colpi di scena. Infatti, nonostante laII stia sperando di trascorrere le festività del Natale con la famiglia riunita, i Duchi di Sussex sembrano aver preso programmi del tutto diversi. Natale in famiglia? Sarebbe stato molto bello rivedere i reali riuniti intorno allo stesso tavolo. Questo, quando meno, il sogno di Sua Maestà, che pare non poter essere realizzato. Infatti a rivelare la notizia è stata una fonte vicinacoppia che avrebbe rilasciato alcuni dettagli durante un’intervista per Ok!Magazine. Programmi diversi e sopratutto lontani dCorona per. Le ...

