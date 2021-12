«A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati», bufera a Messina per il manifesto del commissario Covid (Di domenica 12 dicembre 2021) Sta facendo discutere il manifesto affisso per le strade di Messina, e promosso dall’ufficio del commissario per l’emergenza Covid (o almeno così si legge, ndr), che vede protagonista una famiglia sorridente, e persino due bambini, e sotto la scritta «A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati». Un messaggio forte e chiaro: escludere i familiari No vax dalle cene e dai pranzi durante le feste natalizie. Un manifesto che non è piaciuto alla Lega e al M5s. Il deputato messinese della Lega, Nino Germanà, ha tuonato: «Chiarezza e subito. L’assessore Ruggero Razza convochi oggi stesso il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze, e appuri la verità sui ... Leggi su open.online (Di domenica 12 dicembre 2021) Sta facendo discutere ilaffisso per le strade di, e promosso dall’ufficio delper l’emergenza(o almeno così si legge, ndr), che vede protagonista una famiglia sorridente, e persino due bambini, e sotto la scritta «Anondei non». Un messaggio forte e chiaro: escludere i familiari No vax dalle cene e dai pranzi durante le feste natalizie. Unche non è piaciuto alla Lega e al M5s. Il deputato messinese della Lega, Nino Germanà, ha tuonato: «Chiarezza e subito. L’assessore Ruggero Razza convochi oggi stesso ildi, Alberto Firenze, e appuri la verità sui ...

