A dicembre 5 | 1 mln di somministrazioni anti-Covid | superato il target

Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per quel giorno dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo. Di sabato si assiste solitamente ad un calo delle somministrazioni, che si è registrato anche ieri, ma in misura inferiore al passato: venerdì erano state 554.956. Le stime delle vaccinazioni per i primi 12 giorni di dicembre previste dal Commissario per le Regioni (un minimo di 4,6 milioni di somministrazioni complessive) sono state già ampiamente sopravanzate visto che, quando manca ancora il dato di oggi, si è già a quota 5.129.537, per una media di 466.322 al giorno.

Covid, news. Superato target vaccini, a dicembre 5,1 mln somministrazioni. LIVE
Sono state 478.058 le dosi di vaccino anti - Covid somministrate ieri; un dato di gran lunga superiore al target minimo di 350mila fissato per quel giorno dalla struttura del commissario Francesco ...

