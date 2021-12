4 morti, 6 dispersi, 50 sfollati. Si cerca nelle macerie Esplode un tubo del gas a Ravanusa. 4 edifici crollati (Di domenica 12 dicembre 2021) Quattro morti, sei dispersi, 50 sfollati, quattro edifici crollati e una quarantina di condomini coinvolti. Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata. "Una bomba, una bomba" gridavano. Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto lo scoppio di un tubo del metanodotto che ha innescato l'esplosione: in via Trilussa dove quattro palazzine sono crollate. E' subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 dicembre 2021) Quattro, sei, 50, quattroe una quarantina di condomini coinvolti. Un boato ha squarciato il silenzio del sabato diverso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10 mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, la gente è scesa in strada terrorizzata. "Una bomba, una bomba" gridavano. Poi col passaparola e con le chat di whatsapp hanno capito dove fosse avvenuto lo scoppio di undel metanodotto che ha innescato l'esplosione: in via Trilussa dove quattro palazzine sono crollate. E' subito divampato un incendio. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Segui su affaritaliani.it

