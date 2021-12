2 - 0 all' Atletico | Real vince il derby di Madrid

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildomina ildella capitale spagnola eper 2 - 0 sull', risultato che non rispecchia a pieno la supremazia degli uomini di Carlo Ancelotti nella sfida giocata al ...

L'polemizza per la mancata espulsione di Mendy che, già ammonito, ha commesso un brutto fallo su Lemar, che avrebbe meritato un altro 'giallo'. Ora il Real è primo con 42 punti e +8 sul ...Un fallo di Mendy su Correa costa il cartellino giallo'esterno dell'Madrid, si va al riposo con le due squadre sull'1 - 0 in favore del Real. (agg. di Fabio Belli) Sergio Aguero, stop 3 ...Aversa (Caserta) - Pista di atletica leggera, finalmente, qualcosa si muove. Si è parlato anche, e soprattutto, di questo argomento nell’ultima seduta ...LIGA - Il Real Madrid batte 2-0 l’Atletico Madrid nel derby, raccoglie la tredicesima vittoria in campionato e conferma il proprio dominio nella Liga.