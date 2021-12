11 Dicembre 2021 – Kentucky, Mayfield ridotto ad un ammasso di fiammiferi da un tornado. Ucraina, Biden minaccia la Russia e se la prende con il cambiamento climatico. Argentina, in migliaia sfilano contro Fmi (Di domenica 12 dicembre 2021) “Il centro di Mayfield è ridotto a un ammasso di fiammiferi”: e’ il drammatico commento del sindaco della cittadina del Kentucky divenuta il simbolo della tragedia, rasa quasi completamente al suolo dalla raffica di tornado della scorsa notte che ha spazzato via gran parte delle fragili abitazioni old style. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nuovamente avvertito l’omologo russo, Vladimir Putin delle conseguenze economiche “devastanti” che Mosca dovrà affrontare se invaderà l’Ucraina. Il presidente poi se la prende con il cambiamento climatico per la serie di tornado che ha investito sei stati degli Usa “una delle peggiori della storia“. migliaia di ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 12 dicembre 2021) “Il centro dia undi”: e’ il drammatico commento del sindaco della cittadina deldivenuta il simbolo della tragedia, rasa quasi completamente al suolo dalla raffica didella scorsa notte che ha spazzato via gran parte delle fragili abitazioni old style. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha nuovamente avvertito l’omologo russo, Vladimir Putin delle conseguenze economiche “devastanti” che Mosca dovrà affrontare se invaderà l’. Il presidente poi se lacon ilper la serie diche ha investito sei stati degli Usa “una delle peggiori della storia“.di ...

