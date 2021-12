(Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo ladiche ha cercato – invano – di aprire la porta rossa del Grande Fratello Vip, il man del game si è rasserenato. Andrea, concorrente dello scorso anno, ha scritto uno sfottò su Twitter.ine laal GF Vip “Comunicazione di servizio…... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Zelletta prende in giro Alex Belli e la sua sfuriata al GF Vip: ecco cosa ha detto - heyaurorac : Ma ogni anno vogliono fare la storia che uno si prende del cornuto davanti a tutta Italia. Prima Onestini, poi Zell… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelletta prende

Blog Tivvù

Marco Mi conosce molto bene e miin giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo. Andreaparla del rapporto tra Soleil ...APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE Gf Vip,rivela un retroscena: 'Uscii dalla casa... AL ... le verità nascoste Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù: nella notte luile distanze. ...